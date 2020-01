Kritik an Pflegekammer in Niedersachsen reißt nicht ab CC-Editor öffnen

David Matrai (M), Verdi Verhandlungsführer, bei einem Streit. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover. Auch nach der Abschaffung der Mitgliedsbeiträge reißt die Kritik an der umstrittenen Pflegekammer in Niedersachsen nicht ab. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU hätten sich gegen eine Befragung aller Mitglieder zur Akzeptanz der Kammer entschieden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit. Außerdem sei eine Sitzung des Beirats abgesagt worden, der die laufende Evaluation der Kammer durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleiten soll, das bis Mitte des Jahres Ergebnisse vorlegen soll.