Davy Klaassen von Werder applaudiert. Foto: Soeren Stache/zb/dpa/Archivbild

Palma de Mallorca. Werder Bremens Mittelfeldspieler Davy Klaassen hat im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga eine härtere Umgangsart im Team des Tabellenvorletzten gefordert. „Wir müssen die Dinge untereinander klarer ansprechen“, sagte der Niederländer am Dienstag im Trainingslager der Norddeutschen auf Mallorca. „Wir haben eine so gute Chemie in der Mannschaft, da können wir das machen“, sagte Klaassen.