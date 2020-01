SPD will mit Paritätsgesetz mehr Frauen in den Landtag holen CC-Editor öffnen

Ein SPD-Logo ist zu sehen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Hannover. Die SPD in Niedersachsen will Vorschläge für ein Paritätsgesetz vorlegen, mit dem der Frauenanteil im Landtag erhöht werden soll. Vom Landesverband erarbeitete Überlegungen sollen in der kommenden Woche mit Verbänden und Gewerkschaften erörtert werden, teilte die SPD am Dienstag mit.