Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Wolfsburg. Nach einem Angriff auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht an einer Wolfsburger Schule wird dort wieder unterrichtet. „Der Unterricht kann planmäßig starten“, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die Schadenshöhe lasse sich aber noch nicht abschätzen. Der betroffene Boden müsse noch untersucht, der Klassenraum gestrichen und etwa ein Viertel des Mobiliars ersetzt werden. In der Schule im Stadtteil Westhagen waren Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet worden.