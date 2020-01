Estorf. Der Bürgermeister der Gemeinde Estorf im Landkreis Nienburg, Arnd Focke, ist wegen rechter Hetze und persönlichen Anfeindungen von seinem Amt zurückgetreten. Unter anderem sei sein Privatauto beschmiert worden und er habe Drohbriefe und -anrufe erhalten.

