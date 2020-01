Das Foto zeigt den Unfallwagen, der auf eine Mauer aufgefahren ist. Foto: -/Carabinieri Bozen/dpa

Bozen/Luttach. Der Haftprüfungstermin für den Verursacher des tödlichen Unfalls in Südtirol findet nach Angaben seines Anwalts erst am Mittwoch statt. Alessandro Tonon sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, die Anhörung sei für 9.30 Uhr angesetzt. Die Polizei in Bozen und die Staatsanwaltschaft machten dazu zunächst keine Angaben. Der 27-jährige Autofahrer war am Sonntag im Wintersportort Luttach in eine Gruppe junger Menschen gerast, sieben deutsche Urlauber starben durch den Unfall. Zehn weitere Menschen wurden verletzt.