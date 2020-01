Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/dpa

Hannover. Mit einem angeblichen Parkservice am Flughafen Hannover soll ein 31-Jähriger Dutzende Flugreisende betrogen haben. Die Autos der meisten Opfer wurden später teils mit Unfallschäden entdeckt, ein Wagen war laut Anklage sogar verkauft worden. Seit Dienstag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Hannover verantworten. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Zum Prozessauftakt gab es nach Vorschlag des Vorsitzenden Richters Verständigungsgespräche, um eine Mammutverhandlung zu vermeiden. Dem Angeklagten wurde eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt, sollte er in einem Teil der angeklagten 34 Fällen ein Geständnis ablegen. Der Mann sitzt seit Mitte Juli in Untersuchungshaft.