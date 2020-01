Eine Frau wählt eine Nummer auf einem Telefon. Foto: Marc Müller/dpa/Archivbild

Hannover. Bei der Patienten-​Servicenummer 116 117 hat es nach der Umstellung zu einer Telefon-​Hotline mit neuem Service erhebliche Probleme gegeben. Nach Angaben der kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) war die Nummer am vergangenen Wochenende stark überlastet. Es kam zu Wartezeiten von mehr als 30 Minuten, Telefonleitungen brachen aus Überlastung zusammen, wie der KVN-Sprecher Detlef Haffke am Dienstag sagte. Bei der Weiterleitung von Fällen an den Fahrdienst für Hausbesuche, kam es ebenfalls zu Problemen. Mitunter dauerte es mehrere Stunden, bis ein Arzt oder eine Ärztin beim Patienten war.