Feuerwehr-Vize würdigt Australier: Erinnerung an Heidebrände

Karl-Heinz Knorr, Vizechef des Deutschen Feuerwehrverband, blickt in die Kamera. Foto: -/Feuerwehr Bremen/dpa/Archivbild

Bremen. Der Vizechef des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Knorr aus Bremen, hat den Einsatzkräften in Australien für die Brandbekämpfung Respekt gezollt. Sie leisteten nahezu Unmögliches, sagte Knorr der Deutschen Presse-Agentur. „Und wir zollen ihnen größten Respekt!“ In Australien wüten seit Oktober verheerende Feuer, die ganze Landstriche zerstört haben - auch dort besteht die Feuerwehr ähnlich wie in Deutschland zum großen Teil aus Freiwilligen.