Hannover. Er bot einen Parkservice für Flugreisende an, tatsächlich sollen die Wagen der Passagiere gestohlen worden sein: Von heute (9.00 Uhr) an muss sich ein 31-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Landgericht Hannover verantworten. Es geht um 34 Fälle am Airport Hannover: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen September und Oktober 2018 Reisende dazu gebracht zu haben, ihm ihre Autos gegen eine Gebühr von rund 35 Euro am Terminal C zu überlassen. Er soll angegeben haben, während der Dauer der Reisen die Wagen sicher zu verwahren. Seine Dienste bot er laut einem Gerichtssprecher unter dem Stichwort „VIP Parking“ auf einer Internet-Plattform an. (Az.: 96 KLs 29/19)