Kerzen brennen an einem geschmückten Weihnachtsbaum. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Achim. Brennende Wachskerzen am Weihnachtsbaum haben nach Ermittlungen der Polizei einen Brand mit zwei verletzten Senioren in Achim bei Bremen verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist ein 83-jähriger Mann weiterhin in kritischem Zustand. Neben ihm war bei dem Brand am Sonntag eine 81-jährige Frau verletzt worden. Das Feuer war im Wintergarten ihres Wohnhauses ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Ein 52 Jahre alter Nachbar und ein 53-jähriger Passant eilten als erste dem alten Paar zu Hilfe. Sie wurden im Krankenhaus auf Verletzungen untersucht, konnten aber noch am Sonntag wieder entlassen werden.