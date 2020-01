Ein Fahrzeug der Polizei. Foto: Jens Wolf/zb/dpa/Archiv

Oldenburg. Diebe haben eine komplette Gastherme im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Rohbau in Oldenburg gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bauten die unbekannten Täter die installierte Heizungsanlage fachmännisch aus. Dann trugen sie die Beute aus dem künftigen Einfamilienhaus hinaus und transportierten sie in einem Fahrzeug ab. Der Tatzeitpunkt lag nach Angaben der Polizei zwischen Freitagmittag und Sonntag. Unklar sei, wie sich die Täter Zugang verschafft haben, sagte ein Polizeisprecher. Das Türschloss zu dem Haus sei nicht beschädigt gewesen. Die Ermittler baten um Hinweise von Zeugen.