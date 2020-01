Bremer Eiswette. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen. Ganz im Zeichen der Klimadiskussion hat in Bremen die 191. Eiswettprobe stattgefunden. Wenig überraschendes Ergebnis am Montag: Der Fluss war bei sechs Grad über Null nicht gefroren. Bei der traditionellen Eiswette geht es darum, ob die Weser als Lebensader der Hafenstadt am Dreikönigstag zugefroren ist oder nicht - ob sie „steiht“ oder „geiht“, wie es auf Plattdeutsch heißt.