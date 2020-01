Jörg Sievers. Foto: Silas Stein/dpa/Archiv

Hannover. Hannover 96 hat die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga ohne eine echte Vereinslegende begonnen. Der Torwarttrainer und Pokalheld Jörg Sievers steht nach mehr als 30 Jahren im Verein vor einem Wechsel zum schottischen Erstliga-Club Heart of Midlothian, wo er künftig als Assistent des früheren 96-Coaches Daniel Stendel arbeiten will. Am Montag bestätigten die Hannoveraner via Twitter entsprechende Berichte des „Sportbuzzers“. „„Colt“ befindet sich bekanntlich zu Vertragsgesprächen in Schottland“, heißt es in dem Tweet.