Stephan Weil (SPD) empfängt Sternsinger. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Dutzende Sternsinger haben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in der Staatskanzlei in Hannover ihre Neujahrs- und Segenswünsche überbracht. Die Sternsinger, die zugleich Spenden für Hilfsprojekte für Kinder in armen Ländern und dem Schwerpunkt Libanon sammeln, machten danach im Landtag Station. Dort wurden sie von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta erwartet.