Nordhorn. In Nordhorn ist am Freitagabend ein junger Mann bei einem Autokauf von drei maskierten Personen ausgeraubt worden. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich einer Mitteilung zufolge am Freitag gegen 21.45 Uhr an der Fennastraße in Nordhorn. Das Opfer war dorthin unter dem Vorwand eines Autokaufes zu dem vereinbarten Treffpunkt gelockt worden. Hier traf der junge Mann der Polizei zufolge auf drei maskierte Personen, die alle eine Schusswaffe dabei hatten und ihn damit aufforderten, den vereinbarten Kaufpreis in Höhe von mehreren tausend Euro auszuhändigen. Außerdem raubten sie sein Mobiltelefon.

Obendrein wurde Opfer durch Reizgas außer Gefecht gesetzt. Die Täter flüchteten in eine angrenzende Straße, wo sie in ein Taxi stiegen.

Die Beamten ermitteln nun wegen eines schweren Raubes. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Telefon 05921/3090, in Verbindung zu setzen.