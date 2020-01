Bernd Althusmann (CDU) steht vor einem Mikrofon. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover. Eine Summe von weit mehr als einer Milliarde Euro soll in diesem Jahr in die Verkehrswege in Niedersachsen investiert werden. Sowohl in Autobahnen und Bundesstraßen als auch in das Landstraßennetz fließen hohe Beträge, wie das Verkehrsministerium in Hannover mitteilte. Große Summen sind ebenfalls für den Erhalt und Ausbau des Bahnnetzes eingeplant.