Ein Mann geht durch den Unverpackt-Laden "SelFair". Foto: Sina Schuldt/dpa

Hannover. Um Plastikmüll zu vermeiden, kaufen mehr Menschen in Niedersachsen und Bremen in Geschäften ein, die komplett auf Verpackungen verzichten. „Meine Hauptkunden sind junge Familien, eine große Gruppe sind auch Studenten“, sagte Michael Albert, der am Dienstag (7.1.) in Hannover seinen dritten Loseladen LoLa eröffnet.