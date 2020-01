Der Bremer Eiswettenschneider Peter Lüchinger mit einem Bügeleisen in seiner rechten Hand. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bremen. Ist die Weser zugefroren oder nicht? Um diese Frage dreht sich das Spektakel der Eiswettprobe am heutigen Montag in Bremen. Zu dem traditionellen Schauspiel mit einem Schneider, den Heiligen Drei Königen und schwarz gekleideten Herren werden viele Schaulustige am Weserufer der Hansestadt erwartet. Er rechne mit mehr als 1000 Zuschauern, sagte der Präsident der Eiswette, Patrick Wendisch, der Deutschen Presse-Agentur.