Hannovers Trainer Kenan Kocak. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover. Einen Tag nach seinem 39. Geburtstag bittet Hannovers Chefcoach Kenan Kocak seine Mannschaft am heutigen Montag zum ersten Training nach der Winterpause. Um 13.00 Uhr starten die Niedersachsen in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ein Trainingslager werden die 96er in diesem Jahr nicht beziehen. Am Samstag steht gegen den Erstligisten SC Paderborn das erste Testspiel an. Hannover hat das Jahr 2019 nur als Tabellen-13. der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Das Saisonziel Rückkehr in die Erste Liga ist kaum noch zu schaffen.