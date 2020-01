Alba Berlin kassiert dritte Ligapleite in Göttingen CC-Editor öffnen

Berlin. Nur 41 Stunden nach der Euroleague-Niederlage in Valencia hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga einen schmerzlichen Rückschlag kassiert. Am Sonntag verloren die Berliner bei der BG Göttingen mit 71:72 (38:35). Trotz der dritten Ligapleite bleibt Alba aber Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson und Landry Nnoko mit jeweils 14 Punkten.