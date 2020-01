Ein Toter des Unfalls in Südtirol wohnte in Niedersachsen CC-Editor öffnen

Personen mit Blumen, Kerzen und Schmuck zum Gedenken an der Unfallstelle. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Luttach/Hannover. Ein Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol kam aus Niedersachsen. „Einer der Getöteten wohnte in Niedersachsen. Mein tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, aber auch denen aller anderen Todesopfer“, zitierte die Staatskanzlei am Sonntag auf Anfrage Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Über die Herkunft des Opfers hatte zunächst Radio ffn berichtet.