Hannover. Nach den gebietsweise niedrigen Temperaturen am Wochenende steht den Niedersachsen eine eher milde und trübe Woche bevor. Die Temperaturen könnten auf bis zu zwölf Grad am Donnerstag steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hamburg am Sonntag auf Anfrage mit. In der Nacht zum Montag sei gebietsweise noch mit Minusgraden zu rechnen, danach bleibe es auch in den höheren Lagen frostfrei.

Am Montag sei es meist stark bewölkt, am Nachmittag sei im Süden Niedersachsens bei einigen Auflockerungen aber auch mit Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen liegen laut DWD im Harz voraussichtlich bei vier Grad, in den anderen Landesteilen bei sechs bis sieben Grad. Immer wieder kann es demnach regnen, das Wetter bleibt unbeständig.

Ähnlich die Lage dann am Dienstag, am Mittwoch wird es westlich der Weser voraussichtlich bis zu elf Grad warm, ehe am Donnerstag die Höchstwerte für diese Woche erwartet werden. „Der Winter ist nicht in Sicht“, sagte DWD-Meteorologin Julia Schmidt - ebenso nicht am nächsten Wochenende, auch wenn es in Niedersachsen dann voraussichtlich wieder kühler wird.

Mit Straßenglätte wie am Samstagabend und Sonntagmorgen müssen die Autofahrer im Norden abgesehen von der Nacht zum Montag vorerst nicht rechnen. Die Glätte führte am Wochenende nach Polizeiangaben zu einigen Unfällen, bei denen es aber meist bei Blechschäden blieb. In der Nähe von Salzgitter wurden bei zwei Unfällen eine 19-Jährige und ein 58-Jähriger leicht verletzt.