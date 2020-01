Polizei wertet Video nach Randale in Schule an Silvester aus CC-Editor öffnen

Wolfsburg. Nach einem Angriff auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht werten die Ermittler im Internet kursierende Handyvideos aus. In der Schule im Stadtteil Westhagen waren Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet worden. „Es war eine brenzlige Situation“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.