Großgoltern. Das Feuer in einem Seminarhaus in Großgoltern in der Region Hannover dürfte durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Die Brandermittler der Polizei gehen davon aus, dass es im Bereich der Sauna entstand, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Die bei dem Brand am 30. Dezember gefundene Leiche sei noch nicht identifiziert. Eine Obduktion sei in der nächsten Woche geplant, sagte die Polizeisprecherin.