Die Ausbildung neuer Offiziersanwärter hat am Freitag auf dem zivilen Dreimaster "Alexander von Humboldt" begonnen. Foto: Carsten Rehder/Archivbild

Kiel/Rostock. Die Ausbildung neuer Offiziersanwärter der Marine hat am Freitag auf dem zivilen Segelschulschiff „Alexander von Humboldt II“ begonnen. Die Nutzung des Dreimasters der Deutschen Stiftung Sail Training (DSST) sei eine Zwischenlösung, bis der Marine das eigene Schulschiff „Gorch Fock“ wieder zur Verfügung stehe, teilte das Marinekommando in Rostock mit. Die „Gorch Fock“ wird derzeit aufwendig saniert. Vorgesehen sind fünf zweiwöchige Segeltörns mit jeweils maximal 55 Marineangehörigen. An Bord sind zudem 24 Crewmitglieder der „Alexander von Humboldt II“. Das Training dauert bis 15. März. Es findet im Seegebiet um die Kanaren und auf der Heimfahrt nach Bremerhaven statt.