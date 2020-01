Olaf Lies (SPD), Umweltminister von Niedersachsen, spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Sven Braun/dpa

Hannover. Wenn in Gemeinden Windkraftanlagen aufgestellt werden, sollten sie nach Ansicht von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies dafür belohnt werden. Auch die Bevölkerung müsse davon profitieren, sagte der SPD-Politiker im Interview mit der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ (Freitag). „Kommunen, in denen die Windanlagen gebaut werden, sollen eine am Umsatz orientierte Beteiligung an den Windanlagen erhalten, etwa in Höhe von ein bis zwei Prozent pro Jahr, oder eine pauschale Summe, die aber jedes Jahr gezahlt wird“, schlug der Minister vor. „Das Geld kann konkret eingesetzt werden, zum Beispiel für Kindergärten.“