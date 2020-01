Ein blauer Altpapiercontainer steht am Straßenrand.+ Foto: Martin Gerten/dpa/Archivbild

Leinebergland. Statt in Briefkästen soll ein Postbote mehr als 400 Briefe im Landkreis Hildesheim in einen Altpapiercontainer geworfen haben. Zwei Zeugen hätten ihn am Donnerstagmittag in dem kleinen Dorf Lübbrechtsen nahe Leinebergland beim Entsorgen von Papiermengen beobachtet und nach seinem Verschwinden selbst in dem Container nachgeschaut, teilte die Polizei mit.