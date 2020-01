Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hildesheim. Ein 38-Jähriger hat in Elze (Landkreis Hildesheim) eine brutale Attacke eines Mannes auf dessen Bruder gestoppt und den Täter bis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten. Der Mann habe die Auseinandersetzung in der Silvesternacht beobachtet, woraufhin der 23-Jährige von seinem Bruder abgelassen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Anschließend habe der 38-Jährige ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten. Der 23-Jährige kam in Untersuchungshaft.