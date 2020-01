Braunschweig. Nach dem Abitur mit der Note 1,0 im Alter von 14 Jahren ist Mandy Hoffmann nach eigener Aussage gut an der Technischen Uni Braunschweig angekommen. „Dadurch, dass ich zwei Studiengänge mache, ist es schon anspruchsvoll und auch sehr zeitintensiv“, sagte die mittlerweile 15-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Im Sommer hatte die Peinerin Schlagzeilen gemacht, weil sie nach Angaben ihrer Schule eine der jüngsten Absolventinnen Deutschlands mit dem Ergebnis war.

Seit diesem Wintersemester studiert sie Mathe und Chemie und fühlt sich wohl an der Uni: „Es läuft einfach ganz gut. Ich muss wegen der beiden Fächer manchmal zwischen Vorlesungen hin und her laufen. Das müssen aber einige Lehramtsstudenten auch. Das ist also nicht so ungewöhnlich.“ Der Altersunterschied spiele keine große Rolle. „Die meisten Leute wissen ja auch nicht, dass ich wesentlich jünger bin. Ich bin quasi eine normale Studentin.“