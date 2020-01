Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hannover. Ein zehn Jahre altes Kind ist in der Silvesternacht in Hannover von einem Feuerwerkskörper schwer im Gesicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind wegen des Notfalls im Stadtteil Mühlenberg in eine Klinik, wie ein Feuerwehrsprecher an Neujahr sagte. Nähere Angaben, wie es zu der Verletzung kam und ob es sich bei dem Opfer um einen Jungen oder ein Mädchen handelte, machte die Feuerwehr zunächst nicht.