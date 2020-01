Tausende bejubeln Neujahrsschwimmer in der Nordsee CC-Editor öffnen

Wetterfeste Winterbader stürzen sich in das kalte Wasser am Strand. Foto: Holger Hollemann/dpa

Borkum. Mutige Neujahrsschwimmer haben sich auch in diesem Jahr wieder in die eiskalte Nordsee gewagt. Allein auf Borkum nahmen am Mittwoch 358 Schwimmer den Weg ins sechs Grad kalte Nass auf sich - einige von ihnen verkleidet. Rund 10 000 Menschen verfolgten das Treiben vom Strand und von der Promenade aus. Nach ein paar Minuten im Wasser war das Spektakel für die Teilnehmer schnell wieder vorbei.