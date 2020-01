80-Jährige am Neujahrsmorgen von Auto erfasst CC-Editor öffnen

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Rehden. Eine 80 Jahre alte Frau ist kurz nach Mitternacht am Neujahrsmorgen in Rehden von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 18 Jahre alte Autofahrer habe die Fußgängerin bei starkem Nebel übersehen, teilte die Polizei Diepholz mit. Die Frau sei die einzige Person auf der Straße gewesen, teilte die Polizei am Mittag mit, nachdem zuvor von einer Kollision mit einer Fußgängergruppe die Rede gewesen war. Die umstehenden Menschen seien aber nicht auf der Fahrbahn gewesen. Ob die 80-Jährige auf der Straße gegangen war oder die Straße überqueren wollte, war offen.