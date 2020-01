Schöppenstedt. Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 29-Jähriger in der Silvesternacht in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) mehrere Menschen bedroht.

Der Mann sei stark betrunken gewesen und habe mit der Waffe in Richtung von Menschen und Autos geschossen, teilte die Polizei an Neujahr mit. Die Polizisten stellten bei dem 29-Jährigen einen Alkoholwert von 2,6 Promille fest und beschlagnahmten neben der Schreckschusswaffe ein verbotenes Messer, 24 verbotene Feuerwerkskörper und einen Joint. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.