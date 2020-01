Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover. Mit überwiegend friedlichen Feiern haben die Menschen in Niedersachsen das neue Jahr begrüßt. Es habe zwar den „üblichen Wahnsinn an Silvester“ gegeben, wie ein Sprecher der Polizei Braunschweig am Neujahrsmorgen sagte, trotzdem sei die Nacht vergleichsweise unauffällig verlaufen. Ähnlich lauteten die ersten Einschätzungen der Polizeistellen in Hannover, Göttingen und Lüneburg. In Wilhelmshaven kam es allerdings zu zwei Übergriffen auf Polizisten, bei denen sechs Einsatzkräfte leicht verletzt wurden.