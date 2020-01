Ein Linienbus fährt an einem Messgerät zur Luftqualitätsmessung vorbei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr kaum Probleme mit Feinstaub in der Luft gegeben. Der Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde bis einschließlich 30. Dezember nur vereinzelt überschritten, wie aus aktuellen Messdaten des Umweltbundesamtes hervorgeht. Von den erlaubten 35 Überschreitungen waren die Messstellen in Niedersachsen weit entfernt - maximal gab es je sechs Überschreitungstage in Hannover und Osnabrück. In Oldenburg wurden die Werte an vier Tagen überschritten.