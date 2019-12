Ralf Meister, der Landesbischof in Niedersachsen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Zusammen mit dem evangelischen Landesbischof Ralf Meister und dem katholischen Bischof Heiner Wilmer haben Jugendliche am Silvesternachmittag einen Gottesdienst für den Erhalt der Schöpfung gefeiert. Begangen wurde der in der ARD am Dienstag übertragene ökumenische Gottesdienst im Zoo Hannover, vor dem 360-Grad-Rundumbild „Amazonien“ des Künstlers Yadegar Asisi.