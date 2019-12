Neujahr auf der „Polarstern“: Wann stößt man am Nordpol an? CC-Editor öffnen

Das Forschungsschiff „Polarstern“ liegt an einer Eiskante. Foto: Stephan Schoen/Alfred-Wegener-Institut, AWI/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ in der Arktis rutscht die Besatzung zu einem etwas willkürlich gewählten Zeitpunkt ins neue Jahr. „Der traditionelle Zeitbegriff verliert in der Polarnacht und dicht in der Nordpolumgebung etwas seine Bedeutung. Sie können sich die Zeitzone da relativ frei aussuchen“, sagte Expeditionsleiter Markus Rex dem Deutschlandfunk. Die Längengrade, die normalerweise die Zeitzonen festlegen, würden innerhalb kurzer Zeit überquert. „Wir leben zur Zeit an Bord der "Polarstern" auf Moskau-Zeit (...). Und nach der Bordzeit wird natürlich dann auch angestoßen auf der Brücke mit einem Glas Sekt.“