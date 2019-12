Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Aurich. Ein Feuer in einem Stall in Aurich hat in der Nacht zum Dienstag einen Schaden von circa 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, konnten alle im Stall lebenden Tiere vor den Flammen gerettet werden. Auf dem Dach des Gebäudes war eine Photovoltaikanlage. Der Stall war nach Beendigung der Löscharbeiten zunächst nicht benutzbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.