Eine Drohne fliegt über einem Garten, während sich ein Flugzeug landet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover/Langen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat in den ersten elf Monaten des Jahres 2019 fünf Drohnen in der Nähe des Hannoveraner Flughafens registriert. Das seien vier mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, wie aus einer Auflistung hervorgeht. In Bremen wurden zwei Fälle gemeldet, drei weniger als 2018 und am Flughafen Münster/Osnabrück ein Fall (2018: zwei).