Bückeburg. Zwei Menschen sind in der Nacht zum Dienstag bei einem Wohnungsbrand im Kreis Schaumburg verletzt worden, einer davon schwer. Das Dachgeschoss einer Wohnung in Bückeburg war aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Regionalleitstelle Schaumburg/Nienburg mitteilte. Die Einsatzkräfte mussten vor Ort einen Menschen reanimieren. Er kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein weiterer erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht noch an.