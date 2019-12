Ein Absperrband mit der Aufschrift "Feuerwehr-Sperrzone" ist aufgehangen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hannover. Wegen eines Brandes ist ein Hotel in Hannover in der Nacht zum Dienstag evakuiert worden. 52 Menschen mussten das Gebäude im Stadtzentrum verlassen, verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war in der Küche eines Imbisses im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, von dort gelangte der Rauch auch ins Treppenhaus des Hotels. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Hotel kann weiter genutzt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20 000 Euro.