Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wiefelstede. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 28 nahe Wiefelstede (Kreis Ammerland) sind am Montag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Rastede sagte, wurden zwei Menschen in einem Wohnmobil schwer verletzt. In einem Auto wurde ein Mitfahrer schwer, ein anderer leicht verletzt.