Wiefelstede. Bei zwei Autounfällen auf der Autobahn 28 nahe Wiefelstede (Kreis Ammerland) sind am Montag acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Insasse erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei Oldenburg mitteilte. Ein Autofahrer brachte beim Fahrstreifenwechsel zwei andere Wagen zum ausweichen, diese stießen dabei gegen einen Lastwagen. Dabei wurden alle fünf Insassen in dem ausweichenden Wagen leicht verletzt, darunter ein Säugling. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.