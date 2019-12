Jahresbilanz: Wenig Sonne in Niedersachsen und Bremen CC-Editor öffnen

Wassertropfen haben sich auf einem herbstlich gefärbten Blatt gesammelt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Hannover/Bremen. Die Menschen in Niedersachsen und Bremen haben 2019 mehr Sonne als im benachbarten Hamburg gesehen. Der Stadtstaat an der Elbe war mit 1645 Stunden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) das sonnenscheinärmste Bundesland. Niedersachsen kam immerhin auf 1685 Stunden und Bremen auf 1690 Stunden, wie aus den am Montag vorgestellten Jahresdaten des DWD hervorgeht.