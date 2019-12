Feuerwehrkräfte löschen einen Großbrand im Seminarhaus in Großgoltern in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Großgoltern. Nach einem Feuer in einem Seminarhaus in Großgoltern in der Region Hannover ist eine Leiche gefunden worden. Ob es sich dabei um einen seit dem Brand vermissten Mann handele, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am frühen Montagmorgen aus ungeklärten Ursachen in dem Gebäude ausgebrochen. 60 Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Rund 140 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Das Gebäude wurde dabei so stark zerstört, dass die Ermittler es zuerst nicht betreten konnten.