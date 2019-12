Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Friesoythe. Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Laster am Montag in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg lebensgefährlich am Kopf verletzt worden.