Besucher auf dem Heck des Feuerschiffs "Borkumriff" vor der Elbphilharmonie zu sehen. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg. Die Stimmung in der norddeutschen Tourismuswirtschaft ist weiterhin gut. Das geht aus einer Umfrage der IHK Nord hervor, die die Betriebe des Gastgewerbes und der Reisewirtschaft aus den fünf norddeutschen Bundesländern zur konjunkturellen Lage in den vergangenen sechs Monaten befragt hat. Danach ist die Stimmungslage der gastgewerblichen Betriebe im Vergleich zum Vorjahr um 3 Punkte leicht auf 132,4 Punkte gestiegen. Die Lage der Reisewirtschaft wird hingegen zurückhaltender bewertet. Der Klimaindex fällt auf 108,5 Punkte, teilte die IHK am Montag mit. Rund 1050 Betriebe haben an der Befragung teilgenommen.