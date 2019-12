Ein Rettungswagen der Feuerwehr mit Blaulicht fährt eine Straße entlang. Foto: Katharina Redanz/dpa

Braunschweig. Ein 15-Jähriger hat einen nicht zugelassenen Feuerwerksböller in Braunschweig gezündet und dabei einen Mann am Auge verletzt. Der 30-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Montag vermutlich durch den Funkenflug der Zündschnur am Auge verletzt. Der Böller selbst detonierte erst im Anschluss an die Verletzung.