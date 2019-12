Ein Bergungsschiff setzt mit einen Kran einen Unterwassererkundungsroboter aus. Foto: Michael Bahlo/dpa/Archivbild

Emden. Ein Jahr nach der Havarie des Riesenfrachters „MSC Zoe“ in der stürmischen Nordsee steht die Ursache des schweren Seeunfalls weiterhin nicht fest. Das knapp 400 Meter lange Schiff mit 8000 Containern an Bord hatte in der Nacht zum 2. Januar auf der Fahrt nach Bremerhaven 342 Container verloren. Dabei waren 297 Container in niederländischen Gewässern bei der Insel Ameland und 45 in deutschen Gewässern vor der Insel Borkum versunken. Die Besatzung stand Todesängste aus, es kam aber niemand ernsthaft körperlich zu Schaden.